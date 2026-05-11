 الصين تؤكد أن زيارة ترامب تبدأ يوم الأربعاء - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 8:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الصين تؤكد أن زيارة ترامب تبدأ يوم الأربعاء

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 8:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 8:02 ص

 أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين من الأربعاء إلى الجمعة بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى البلاد منذ عام 2017.

وكان ترامب نفسه قد أعلن في وقت سابق عن الزيارة، ولم تؤكد الصين زيارة الدولة إلا قبل وقت قصير من بدئها، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.

وكان ترامب قد خطط في الأصل للسفر إلى الصين في نهاية مارس الماضي، لكن واشنطن طلبت من بكين تأجيل الزيارة لبضعة أسابيع، بسبب صراعها مع طهران.

وكان آخر لقاء بين ترامب وشي قد عقد في كوريا الجنوبية في أكتوبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ويواجه أكبر اقتصادين في العالم صراعا تجاريا كبيرا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك