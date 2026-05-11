الصين تؤكد أن زيارة ترامب تبدأ يوم الأربعاء

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين من الأربعاء إلى الجمعة بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى البلاد منذ عام 2017.

وكان ترامب نفسه قد أعلن في وقت سابق عن الزيارة، ولم تؤكد الصين زيارة الدولة إلا قبل وقت قصير من بدئها، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.

وكان ترامب قد خطط في الأصل للسفر إلى الصين في نهاية مارس الماضي، لكن واشنطن طلبت من بكين تأجيل الزيارة لبضعة أسابيع، بسبب صراعها مع طهران.

وكان آخر لقاء بين ترامب وشي قد عقد في كوريا الجنوبية في أكتوبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ويواجه أكبر اقتصادين في العالم صراعا تجاريا كبيرا.