قالت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر، إن اختيار الأضحية يجب أن يتم من مصدر موثوق، وليس من أي مكان عشوائي، مؤكدة أن سلامة الذبيحة تبدأ من مرحلة الشراء قبل الذبح.

وشددت عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، مساء الأحد، على أن الأضحية هي قربة إلى الله، لذلك يجب اختيار حيوان سليم وخالٍ من أي عيوب صحية أو ظاهرة، مثل العرج أو العمى أو الهزال الشديد، بحيث يكون الحيوان جيد الصحة ويصلح للاستهلاك والتوزيع.

وأوضحت أن هناك علامات واضحة يمكن من خلالها التفرقة بين الأضحية السليمة وغير السليمة، أبرزها فحص الرأس والعينين، حيث يجب أن تكون العينان سليمتين دون احمرار أو اصفرار، وكذلك التأكد من عدم وجود جروح أو تقرحات بالجسم.

وأضافت أنه عند فحص الأغنام، يمكن شد الصوف، فإذا تساقط الشعر بسهولة وبكثافة فهذا قد يشير إلى إصابة الحيوان بمرض “الفاشيولا”، وهو نوع من الديدان الداخلية التي تؤثر على الكبد وقد تتسبب في تلفه.

وفيما يتعلق بالأبقار والجاموس، أكدت ضرورة فحص الجلد والتأكد من أنه لامع وسليم وخالٍ من أي جروح أو علامات مرضية، بالإضافة إلى فحص منطقة الفم والأنف للتأكد من عدم وجود أي إفرازات أو مخاط غير طبيعي.

ونصحت بملاحظة طريقة حركة الحيوان، حيث إن بعض الحيوانات المصابة قد تدور حول نفسها أو تصطدم بالجدران، وهو ما قد يشير إلى أمراض عصبية تستوجب استبعادها من الذبح.

وأشارت إلى أهمية فحص درجة الحرارة العامة للحيوان من خلال المظهر العام، حيث يمكن ملاحظة أي ارتفاع غير طبيعي في الحرارة، خاصة في الأبقار والجاموس من خلال جفاف منطقة الفم.

ولفتت إلى ضرورة التأكد من وجود لحم مناسب وعدم شراء الحيوانات الهزيلة، مع مراعاة السن للأضحية، وهو سنتان فأكثر في الأبقار والجاموس، ومن 6 أشهر إلى سنة في الأغنام والماعز، و5 سنوات فأكثر في الإبل.



