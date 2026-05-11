التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات والكويت

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 7:55 ص

  أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولتي الإمارات والكويت.
 
وقال البديوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن النهج الإيراني يسعى إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
 
وأكد البديوي دعم دول المجلس الكامل لدولتي الإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.


