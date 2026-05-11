استقبل ميناء دمياط السفينة العملاقة "YANG FAN"، التي ترفع علم بنما، اليوم، قادمة من سنغافورة، وعلى متنها شحنة من خام السلاج الصب الوارد من الصين، بإجمالي حمولة بلغت نحو 144780 طن، لتُسجل بذلك أكبر حمولة بضائع صب يتم استقبالها بميناء دمياط منذ إنشائه.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن السفينة "YANG FAN" تعد من السفن العملاقة في مجال نقل بضائع الصب، حيث يبلغ طولها 289 متر، وعرضها 45 متر، فيما يصل غاطسها إلى 16 متر، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية الممر الملاحي والأرصفة البحرية بميناء دمياط، وقدرتهما على استقبال السفن ذات الغواطس العميقة وفق أعلى المعايير الملاحية العالمية، بأمان تام.

من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، أن استقبال السفينة بهذه الحمولة القياسية يمثل شهادة جديدة على نجاح خطط التطوير الشامل التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تعميق الممر الملاحي، وزيادة أعماق الأرصفة، وتحديث منظومة الخدمات البحرية، ورفع كفاءة التشغيل والتداول.

كما أشاد رئيس الهيئة بالدور الاحترافي الذي قام به مرشدو الهيئة وأطقم الوحدات والخدمات البحرية وعمال الرباط، الذين أظهروا مستوى متميزا من الكفاءة والخبرة في تنفيذ أعمال الإرشاد والقطر والتأمين والتراكي والرباط، بما أسهم في إتمام دخول السفينة ورباطها بأمان تام وفي زمن قياسي، رغم الحمولة الضخمة والغاطس الكبير للسفينة.

وأوضح أن أعمال تفريغ الشحنة سيتم تنفيذها باستخدام أحدث المعدات التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة، بالتنسيق التام مع هيئة الميناء وكافة الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية في أعمال التداول والتفريغ.

ونوه إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

واعتبر أن استقبال السفينة "YANG FAN" بحمولتها غير المسبوقة يعكس استمرار ميناء دمياط في ترسيخ مكانته كمركز محوري لتداول بضائع الصب والبضائع العامة، مستندا إلى بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشغيل حديثة، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية.