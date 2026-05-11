حماس بعد استشهاد أسير جريح: أسرانا يتعرضون لتنكيل واعتداءات وحشية بسجون الاحتلال

قالت حركة حماس، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا تزال تتصاعد بشكل متواصل.

وأضافت في بيان: «يتعرض أسرانا داخل السجون الصهيونية لتنكيل وإهمال واعتداءات وحشية، وهو ما تجسد اليوم باستشهاد الأسير الجريح قصي ريان داخل سجون الاحتلال بعد شهر من اعتقاله، عقب إصابته برصاص مستوطن».

وتابعت: «إننا إذ ننعى الشهيد الأسير ريان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، نؤكد ضرورة تصعيد العمل المقاوم رداً على جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الأسرى وأهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تأتي استمراراً لحرب الإبادة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني».

واستكملت: «ندعو شبابنا الثائر لصد عدوان الاحتلال الهمجي وتفعيل كافة وسائل المقاومة لردع المحتل المجرم، ونحث على النفير العام والخروج بفعاليات وطنية وشعبية لنصرة الأسرى الذين يعانون من أوضاع خطيرة، نتيجة جرائم الاحتلال الممنهجة».

واستشهد الشاب قصي إبراهيم علي ريان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستوطن.

وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان، وهو أب لطفلة، بتاريخ 15 أبريل الماضي، بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة واد عباس قرب بلدة ديراستيا، قبل أن يُعلن عن استشهاده في مستشفى بلينسون الإسرائيلي متأثراً بجروحه الخطيرة.

وأشارت المؤسستان إلى أن سلطات الاحتلال ادعت عند اعتقال ريان أنه حاول تنفيذ عملية طعن، فيما جرى تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام.

وأوضحت أن المحامي طالب حينها بتقديم توضيحات كاملة حول وضعه الصحي الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد ظهوره عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، إثر مطالبات متكررة بالسماح برؤيته، خاصة بعد إبلاغه بأنه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت الهيئة والنادي أن الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال بشأن نية ريان تنفيذ عملية طعن باطلة وغير صحيحة، مشيرتين إلى أن نيابة الاحتلال كانت، في حالات مشابهة، تصر على استمرار الاعتقال، معتبرتين أن ريان تعرّض للقتل بدم بارد استناداً إلى مزاعم وادعاءات زائفة.

ونوهت المؤسستان إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين الذين ارتفعت أعدادهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يواصل الاحتلال اعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاهرة ومأساوية، ويتعرضون، كسائر الأسرى، لجرائم ممنهجة تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد ريان، وجددتا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية بوقف حالة العجز، ووضع حد لحالة التواطؤ القائمة إزاء استمرار "النهج الإبادي" بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تحولت إلى سياسة تُمارس يومياً.