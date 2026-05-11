حزب الله يعلن تنفيذ 11 عملية ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه 11 عملية، الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان.

جاء ذلك في بيانات متفرقة للحزب قال فيها إن عملياته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني، التي أسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

وفي عملية مركبة بمنطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بمسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في المنطقة، حيث حققوا "إصابة مباشرة".

وأضاف أنه استهدف القوة الإسرائيلية ذاتها بـ"مسيرة انقضاضية" أخرى، ما استدعى تدخل قوات إسرائيلية لإجلاء مصابين.

وتحدث الحزب عن استهداف ثالث بـ"مسيرة انقضاضية" طال قوة إسرائيلية مساندة وصلت المنطقة، إضالة لتدخل مروحية لإخلاء المصابين "تحت غطاء دخاني وناري كثيف".

كما أعلن حزب الله استهداف تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، بصليتين صاروخيتين، أحدهما بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين، والآخر في بلدة رشاف.

وأعلن عن استهداف آخر بمسيرة انقاضية طال تجمّعا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة طيرحرفا، موضحا أنه حقق "إصابة مؤكدة"، حيث "شوهدت ألسنة النيران تندلع من إحدى صهاريج الوقود في المكان".

وفي البلدة ذاتها، استهدف مقاتلو الحزب بمسيرتين، آليتين (هامر وهندسية) تابعتين للجيش الإسرائيلي، محققا "إصابات مؤكدة".

وفي عمليتين لاحقتين، أعلن الحزب استهدافه بمسيرتين انقضاضيتين دبابة ميركافا في بلدة رشاف، وآلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة البياضة، حيث حقق "إصابات مؤكدة".

كما استهدف الحزب جرّافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية، محققا "إصابة مؤكدة".

إضافة لذلك، أعلن الحزب التصدي بصاروخ أرض جو، لطائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيليّ في أجواء قضاء صور بجنوب لبنان.

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي إسرائيلي على بيانات "حزب الله"، لكن الجيش تحدث في بيان، عن تفعيل صفارات الإنذارات في مستوطنة نفية يام بشمال إسرائيل، بخصوص اعتراض صاروخ أرض- جو "أُطلق باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو تعمل في جنوبي لبنان".

وأضاف البيان: "لم تقع أضرار أو إصابات في صفوف قواتنا".

والاثنين، استشهد 4 أشخاص وجرح 8 آخرون بينهم مسعفان، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل عسكري إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" استهدفت موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2869 شهيدا و8730 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وبدأت في 17 أبريل هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.