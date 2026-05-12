مركز الإبداع الفني يعلن فتح باب المشاركة في موسم نجوم المسرح الجامعي

أعلن مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في موسم نجوم المسرح الجامعي في موسمه الثامن، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

وشددت إدارة الموسم على ضرورة الالتزام بلائحة المهرجان، والتي تنص على ما يلي:

• ألا تزيد مدة العرض المسرحي على ساعة، وألا تقل عن 45 دقيقة، مع توقيع المخرج إقرارًا بالالتزام بذلك.

• ألا يزيد عدد الممثلين عن 6 أفراد، وألا يقل عن فردين.

• أن يعتمد العرض على كلاسيكيات المسرح المصري أو العربي أو العالمي.

• يشترط الحصول على خطاب موثق من رعاية الشباب بالكلية يفيد قيد جميع أفراد المسرحية كطلاب بالكلية وأعضاء بالفرق المسرحية بالجامعة.

• يُستثنى من المشاركة طلاب أقسام المسرح بالكليات المتخصصة داخل الجامعات.