مجلس الجامعة العربية يؤكد حفظ وصيانة أمن السودان واستقراره

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، قراره رقم 9246، الذي أكد خلاله على حفظ وصيانة أمن السودان واستقراره.

وجدد المجلس، التأكيد على كل القرارات السابقة المتعلقة بالسودان، كما أدان بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمدنية في السودان، وما تسببت فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ووجه المجلس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم حيال إحالة القرار إلى الدول والمنظمات ذات الصلة.

وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة البحرين، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة الاعتداءات الإثيوبية المدعومة من دول إقليمية على السودان بالطائرات بدون طيار.

فيما شاركت في الاجتماع السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية، والمندوبون الدائمون.

من جهتها، قالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، إن استقرار السودان الشقيق يمثل أولوية عربية راسخة، تمليها روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق، يُعرب عن القلق إزاء أي تصعيد ميداني من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع أو ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، يعد ركيزة أساسية لصون منظومة الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشددت على أهمية تغليب لغة الحوار وتحكيم العقل، واعتماد الوسائل الدبلوماسية والسياسية سبيلًا وحيدًا لمعالجة التوترات القائمة.

وجددت دعم بلادها الكامل لكل الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، وكل المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة ونزع فتيل التوتر، متطلعة إلى أن تفضي هذه الجهود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في العيش بأمن وسلام.