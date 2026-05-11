مظلوم عبدي: تفاهمات مع دمشق لحل أزمة قصر العدل ودمج قضاة الإدارة الذاتية

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الحكومة السورية بشأن ملف القضاء في محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات المرتبطة بأزمة قصر العدل وآلية دمج قضاة "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة.

وأوضح عبدي، في تصريحات لـ"وكالة هاوار" الكردية للأنباء، أن الخلافات التي برزت خلال الأسابيع الماضية حول مستقبل القضاة التابعين لـ"الإدارة الذاتية" وآليات إدارة المؤسسات القضائية أدت إلى تباطؤ مسار الاندماج مؤقتا. مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في دمشق ومناطق شمال شرقي سوريا أفضت إلى تفاهمات تقضي بدمج القضاة وعدم استبعادهم من الهيكل القضائي الجديد.

وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا استمرار عدد من القضاة والموظفين الذين كانوا يعملون سابقاً ضمن مؤسسات الدولة، بما يضمن استمرارية الخدمات القضائية وعدم تعطيل مصالح السكان.

وأوضح عبدي أن قوائم بأسماء قضاة "الإدارة الذاتية" سُلمت إلى الجهات المعنية، تمهيدا لإلحاقهم بدورات قضائية حكومية وتثبيتهم رسميا ضمن المحاكم التابعة للدولة، مؤكدا وجود اتفاق على تسريع إعادة افتتاح المراكز القضائية واستئناف عملها.

وأشار إلى أن توقف عمل قصر العدل في الحسكة انعكس سلبا على ملفات خدمية وإدارية عدة، من بينها استخراج جوازات السفر ومعاملات السجل العقاري والانتخابات، معتبرا أن معالجة الأزمة القضائية تمثل بوابة لحل ملفات أخرى عالقة في المحافظة.

وفيما يخص الجدل حول اللغة الكردية، أوضح عبدي أن الحكومة السورية تعتبر قصر العدل مؤسسة سيادية وترى ضرورة اعتماد اللغة العربية فقط في اللوحات التعريفية، إلا أن التفاهمات الأخيرة نصت على اعتماد لوحات ثنائية باللغة العربية والكردية في مدن القامشلي وكوباني والمالكية وعامودا والدرباسية.

وأضاف أن الحكومة السورية قدمت تعهدات بإعادة اللوحات باللغتين العربية والكردية في مدينة الحسكة خلال مرحلة لاحقة، داعيا المحتجين إلى منح الفرصة للمسار السياسي والإداري وعدم عرقلة جهود الاندماج.

وتشهد الحسكة منذ أسابيع احتجاجات واعتصامات نفذها أنصار قسد، احتجاجا على إزالة وإعادة تركيب اللوحات التعريفية لقصر العدل أكثر من مرة، وسط استمرار الخلافات بشأن إدارة المؤسسات الخدمية والرسمية في المحافظة.



