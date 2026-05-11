كشف أحمد صفوت، لاعب الزمالك وقائد منتخب مصر للناشئين، عن تمنّيه التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر عام 2026، مؤكدًا أن محمد صلاح، نجم ليفربول، هو قدوته ومثله الأعلى، وأنه يأمل في استكمال مسيرته الناجحة في أوروبا.

ويُعد أحمد صفوت أحد أبرز العناصر التي خطفت الأنظار خلال مشوار تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية، بعدما قدّم مستويات مميزة وأسهم في قيادة «الفراعنة» إلى النهائيات، ليؤكد أن هذا الجيل يمتلك شخصية قوية وروحًا جماعية قادرة على تحقيق الإنجازات.

وفي مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحدث صفوت عن أجواء الاستعدادات للمشاركة الأفريقية، التي تُعدّ بوابة العبور إلى كأس العالم المقبلة، وطموحات المنتخب في البطولة، وقوة المجموعة، ورسالته للجماهير.

ووصف صفوت أجواء الاستعدادات داخل المنتخب قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قائلًا: «الأجواء مثالية، ونحن مستعدون وعلى أتم الجاهزية للمشاركة في البطولة. لقد خضنا العديد من المباريات الودية محليًا ودوليًا خلال الفترة الماضية، ونشكر الاتحاد على توفير كافة احتياجاتنا، وأيضًا الجهاز الفني على مساعدتنا وتقديم النصائح لنا باستمرار».

وعن دوره المحوري الذي لعبه خلال تحقيق الفوز على ليبيا في مباراة حسم التأهل للبطولة القارية، وصف صفوت شعوره، قائلًا: «بالتأكيد كنت في غاية السعادة، لكنني لاعب ضمن فريق كامل، والأهم أننا جميعًا يدٌ واحدة وعلى قلب رجل واحد. لا يوجد تمييز بين لاعب أساسي أو بديل، فجميعنا سواء، وجميعنا رهن إشارة مدربنا حسين عبداللطيف، الذي ساعدنا على تطوير أدائنا، ونحن جاهزون دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع: «وبالطبع، كانت مباراة ليبيا من أبرز المباريات التي قدّمت خلالها مستوى مميزًا، وآمل أن يحالفنا التوفيق دائمًا، وأن نقدم أداءً أفضل في البطولة المقبلة».

وعن حظوظ مصر في المجموعة بأمم أفريقيا ومواجهة المغرب، صاحب الأرض وحامل اللقب، إلى جانب تونس وإثيوبيا، أوضح صفوت: «بالطبع مجموعتنا قوية وتضم منتخبات كبيرة. نحن نحترم جميع المنتخبات، لكننا نمثل منتخب مصر، والمدرب يطالبنا دائمًا بالتركيز، ليس فقط على مواجهة المغرب، بل أيضًا على المباراة الافتتاحية أمام إثيوبيا، ثم التفكير في كل مباراة على حدة. وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق الفوز في المباريات الثلاث».

وأكد صفوت أن منتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم، قائلًا: «بالتأكيد يمكننا التأهل إلى كأس العالم المقبلة، فهذا هو المكان الطبيعي لمنتخب مصر الكبير، من خلال الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة الأفريقية».

وأوضح صفوت نقاط قوة «الفراعنة»، قائلًا: «يتميز المنتخب باللعب الجماعي وروح الاتحاد، فالجميع على قلب رجل واحد، ولدينا هدف واحد نسعى إلى تحقيقه، وهو ضمان التأهل إلى الحدث العالمي المنتظر إقامته في قطر، وأن نتمكن من الذهاب بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية».

وأشار: «ارتداء شارة قيادة منتخب مصر شرف عظيم بالنسبة لي، كما أنه يمنحني شعورًا أكبر بالمسؤولية والحماس، لبذل قصارى جهدي وتقديم الأفضل دائمًا. وأشكر مدربنا حسين عبداللطيف على هذه الثقة، وآمل أن أكون على قدرها».

وتطرق صفوت للحديث عن حلمه الأكبر الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «حلمي في الوقت الحالي هو التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم. كما أرغب أيضًا في الاحتراف الخارجي، وأن أستكمل مسيرة محمد صلاح».

وعن قدوته على الصعيدين المحلي والعالمي، أجاب: «قدوتي كلاعب مصري بالتأكيد هو نجمنا محمد صلاح، وعلى المستوى العالمي ليونيل ميسي».

واختتم صفوت تصريحاته بالحديث عن شعوره بتمثيل مصر في البطولات الكبرى، قائلًا: «إن ارتداء قميص منتخب مصر كان حلمًا بالنسبة لي وقد تحقق، ويشرفني تمثيل المنتخب في البطولات الكبرى. وأطالب الجماهير بدعم المنتخب وتشجيعه ومؤازرتنا دائمًا، وأعدهم بأن نكون على قدر المسؤولية، وأن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة».