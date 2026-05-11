رئيس المفوضية الإفريقية: غياب تمثيل دائم للقارة بمجلس الأمن ظلم تاريخي

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عدم وجود تمثيل دائم للقارة في مجلس الأمن بأنه "ظلم تاريخي"، مطالبا بإصلاح هيكل المجلس بما يتناسب مع واقع العالم اليوم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يوسف الاثنين خلال الاجتماع الوزاري الخاص بإصلاح مجلس الأمن، الذي عُقد ضمن قمة "إفريقيا إلى الأمام" في العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد يوسف أن مطالبة إفريقيا بعضوية دائمة في مجلس الأمن ليست طلباً لامتيازات خاصة، قائلاً: "إفريقيا لا تطلب معروفاً، بل تطالب بتصحيح ظلم تاريخي".

وأشار إلى أن غياب التمثيل الدائم للقارة في مجلس الأمن، رغم ثقلها السكاني والسياسي والاقتصادي، أمر غير مقبول، مضيفاً أن إفريقيا لا يمكن أن تبقى مستبعدة أكثر من ذلك.

وقال إنّ القارة الإفريقية تطالب، ضمن مجلس أمن موسع، بما لا يقل عن مقعدين دائمين مع سلطة النقض (الفيتو)، إضافة إلى خمسة مقاعد غير دائمة.

كما رحّب يوسف بدعم كل من فرنسا وكينيا وسيراليون للموقف الإفريقي، داعياً إلى تعزيز التنسيق السياسي وإقامة شراكات استراتيجية واتخاذ خطوات عملية لدفع مسار الإصلاح.

وأكمل: "إن مصداقية مجلس الأمن وشرعيته تعتمدان على قدرته على عكس عالم اليوم، لا النظام الجيوسياسي لعام 1945".