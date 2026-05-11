محمد كيلاني يعود بـ يفك النحس بمشاركة 11 نجما

طرح المطرب محمد كيلاني، اليوم، أغنيته الجديدة «يفك النحس» مصحوبة بفيديو كليب استعراضي مبهج ومليء بالطاقة.

ويشارك في الكليب 11 نجمًا، هم: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، عمرو يوسف، إسعاد يونس، أحمد السعدني، أكرم حسني، محمود العسيلي، بيومي فؤاد، جيسيكا حسام الدين، وأمير مرتضى منصور.

ويتميز الكليب برقصة خاصة يؤديها محمد كيلاني مع كل نجم على أنغام الأغنية، في مشاهد عفوية وممتعة تعكس أجواء احتفالية وطاقة إيجابية.

والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر المهندس هاني محروس.