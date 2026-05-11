أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن "خيبة أمل كبيرة" تجاه الأكراد، منتقدا أداءهم في سياق التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة زودت الأكراد بالسلاح بهدف استخدامه داخل إيران، لكنهم، بحسب تعبيره، لم يقوموا بتسليمه أو توظيفه في هذا الاتجاه، بل احتفظوا به، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن ذلك يجعله "غير راضٍ" عن سلوكهم في هذه القضية، في ظل استمرار المواجهة والتصعيد مع طهران.

وتأتي تصريحات ترامب في سياق حديثه عن تطورات الصراع مع إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتباين المواقف حول مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران.

في المقابل، كانت حكومة إقليم كردستان العراق قد نفت في مارس الماضي بشكل قاطع وجود أي خطط لتسليح جماعات كردية داخل إيران أو نقل أسلحة إليها، مؤكدة أن هذه التقارير "لا أساس لها من الصحة".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، بيشوا هوراماني، على أن الإقليم لا يشارك في أي ترتيبات تهدف إلى تأجيج الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مؤكدا التزام أربيل بسياسة تقوم على الحفاظ على الاستقرار وتجنب الانخراط في عمليات عسكرية خارج الحدود.

كما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن إقليم كردستان ليس طرفا في أي صراع إقليمي، في ظل تقارير سابقة تحدثت عن دعم محتمل لجماعات معارضة إيرانية.

وتشير تقارير دولية إلى أن ملف الأكراد ظل أحد أكثر الملفات حساسية في سياق المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع طرح سيناريوهات لاستخدام فصائل كردية معارضة كقوة مساندة داخل إيران، قبل أن تتراجع هذه التقديرات بفعل التعقيدات الميدانية والضغوط الإيرانية والتباين داخل دوائر القرار الغربية، ما جعل دور هذه الجماعات محدودا رغم استمرار نشاطها السياسي والعسكري.