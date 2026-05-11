رئيسا كينيا وفرنسا يستقبلان الرئيس السيسي قبل المشاركة في مأدبة عشاء على هامش قمة نيروبي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة عشاء على هامش انعقاد قمة فرنسا إفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي.

وحرص الرئيس الكيني ويليام روتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله للمشاركة في مأدبة العشاء.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا–فرنسا، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي عدن دوالي وزير الصحة الكيني، وسيفيرين لويالي رئيسة مراسم جمهورية كينيا، والسفير حاتم يسري، سفير مصر في كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حرس الشرف قد اصطفَّ لتحية الرئيس عند وصوله، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار.

وتعقد القمة تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، حيث تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري سيادته عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.