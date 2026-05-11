مصرع 4 سياح ألمان في ناميبيا جراء تحطم طائرة صغيرة

أفادت شركة الطيران "ديزرت إير" في ناميبيا، بأن جميع من كانوا على متن طائرة صغيرة ذات محرك مروحي لقوا مصرعهم إثر تحطمها.

وجاء في بيان للشركة: "كان على متن الطائرة طيار و3 مواطنين ألمان"، وأعربت الشركة في البيان عن أسفهما لعدم نجاة أي شخص في هذا الحادث.

من جانبه، أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن الطيار كان أيضًا ألمانيًا.

وبحسب المعلومات، كان السائحون أقلعوا أمس الأحد بطائرة من طراز سيسنا 210 من مطار العاصمة الناميبية ويندهوك الدولي.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة بعد نحو ساعة في مدرج خاص تابع لنُزل في منطقة سوسوسفلي، لكنها لم تصل إلى وجهتها مطلقًا.

وتم العثور على حطام الطائرة صباح اليوم الاثنين وأعلنت السلطات الناميبية أنها بدأت تحقيقًا رسميًا للكشف عن أسباب الحادث.

وتُعد منطقة سوسوسفلي واحدة من أشهر الوجهات السياحية في جنوب غرب أفريقيا، وتشتهر بكثبانها الرملية الحمراء التي تُعد من بين الأعلى في العالم.