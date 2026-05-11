منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني إبراهيم رضائي، بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية أكد أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إبراهيم رضائي، أوضح خلال جلسة اليوم (الاثنين للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن هذه الجلسة عُقدت بحضور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية.

وأضاف رضائي أن في هذه الجلسة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية، إن "العدو يسعى إلى تدمير اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوة البلاد".

كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن أنشطة الصناعة النووية الإيرانية سلمية وستبقى كذلك. وأكد أن قضية التكنولوجيا النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قال إسلامي في هذا الاجتماع إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية وتنفيذها، وأن الصناعة النووية في البلاد ستواصل العمل بقوة، وسيتم الحفاظ على الإنجازات النووية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على جهاز دعم الحياة" بعدما رفض مقترحات طهران الأخيرة لأنها لا تتضمن تنازلات بشأن الملف النووي.