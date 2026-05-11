اتصال سعودي - إيراني يبحث تطورات الوساطة الباكستانية والمحادثات مع واشنطن

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المرتبطة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.



ووفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن مسار الجهود السياسية الجارية، في ظل تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء التوترات وتعزيز قنوات الحوار، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.



ويأتي هذا التواصل في إطار سلسلة اتصالات متكررة بين الوزيرين، إذ يعد الاتصال الحالي الثاني خلال خمسة أيام، ما يعكس حراكا دبلوماسيا متسارعا بين الجانبين.

وناقشا الوزيران في اتصال سابق قبل أيام التطورات الإقليمية، إضافة إلى الجهود الرامية إلى دعم أمن واستقرار المنطقة.

كما أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصالات الأخيرة أبرز المستجدات في الساحة الإقليمية، وسبل دعم التهدئة وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات القائمة، بما ينسجم مع مساعي خفض التصعيد في المنطقة.