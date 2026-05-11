الإمارات: ندين الاعتداء الإرهابي سفينة شحن كورية جنوبية بمضيق هرمز

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، «الاعتداء الإرهابي» باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددةً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة المحيطات والمصائد في كوريا الجنوبية، إن محققين من الحكومة فتحوا تحقيقًا في أسباب انفجار واندلاع حريق على متن سفينة، تُشغِّلها شركة كورية، وسط شكوك بشأن تعرضها لهجوم في مضيق هرمز.

وقالت الشركة المُشغِّلة للسفينة إن المحققين الذين أرسلتهم كوريا الجنوبية، اعتلوا متن السفينة بعد قطرها إلى أحد الموانئ.

وذكرت الشركة ومسؤولون في سول أن السفينة تعرضت لانفجار ونشب فيها حريق في محيط غرفة المحركات، ولم يتعرض الطاقم المكون من 24 فردًا، بينهم ستة من كوريا الجنوبية، لأي إصابات.