إيران: صادراتنا النفطية مستمرة ولدينا خطط لضمان عدم توقفها

قالت لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن صادرات النفط الإيرانية لا يمكن إيقافها، مؤكدة أن لدى طهران سيناريوهات مختلفة لضمان استمرار تدفق الصادرات.

ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس اللجنة، قوله إن "إنتاج النفط مستمر في مختلف الحقول الإيرانية"، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلات في عمليات الإنتاج.

وأوضح المسئول الإيراني، أن العوائق التي تواجه حركة ناقلات النفط الإيرانية قد يكون لها بعض التأثير، لكنه شدد على أن صادرات النفط لن تتوقف أبدًا.

وقال محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ترامب يتحدث عن أمانيه ولن يتمكن قطعاً من فتح مضيق هرمز"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف مخبر، أن "مضيق هرمز في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفًا إياه بأنه من "بركات الحرب المفروضة"، وأشار إلى أن بلاده "استفادت من هذه الميزة بعد أن تم إهمالها لسنوات"، مؤكدًا أن "إيران لن تتردد في هذا المسار ولن تتراجع عنه".

وأكد مخبر، وجود تنسيق كامل بين الجانبين السياسي والعسكري، قائلاً إنه "لا يوجد في قمة النظام أي خلاف أو ازدواجية أو اختلاف بين الميدان والدبلوماسية".

وأعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة باستئناف وتأمين حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.