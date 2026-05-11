الأمم المتحدة تحذر من تصاعد قتلى المدنيين في السودان مع تزايد هجمات الدرونز

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين، من أن تصاعد العنف واتساع رقعة القتال في السودان، إلى جانب الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار "درونز"، قد يدفع البلاد إلى مرحلة أكثر دموية ويؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والنازحين.

وقال تورك، في بيان، إن الصراع السوداني مهدد بالدخول في "مرحلة جديدة أشد فتكا" ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لاحتواء التصعيد، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار إلى أن الدرونز المسلحة أصبحت السبب الرئيسي لسقوط الضحايا المدنيين، موضحا أن بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تُظهر أن هجمات الدرونز تقف وراء نحو 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع، مع مقتل ما لا يقل عن 880 شخصا بين يناير وأبريل من العام الجاري.

وأوضح البيان، أن معظم الهجمات سُجلت في إقليم كردفان، حيث وثقت المفوضية مقتل 26 مدنيا جراء غارات بدرونز استهدفت منطقة القوز في جنوب كردفان ومناطق قرب مدينة الأبيض في شمال كردفان خلال الثامن من مايو.

وتُعد منطقتا كردفان ودارفور من أبرز بؤر العنف منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة شملت القتل والعنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية.

وأكد تورك، أن استخدام الدرونز لم يعد مقتصرا على مناطق النزاع الرئيسية، بل امتد إلى ولايات أخرى مثل النيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم.

كما حذر من أن تصاعد العمليات العسكرية قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، خاصة في مدينتي الأبيض والدلنج، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المهددة بالمجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار المسئول الأممي، إلى أن استمرار القتال خلال موسم الأمطار، الذي كان يحد سابقا من العمليات البرية، بات ممكنا بسبب الاعتماد المتزايد على المسيّرات، داعيا إلى فرض إجراءات صارمة لمنع تدفق الأسلحة والدرونز المتطورة إلى أطراف النزاع.