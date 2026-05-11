البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقف الروم الكاثوليك في كرواتيا

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، بمقر إقامته في كرواتيا، الأسقف ميلان ستيبيك، أسقف إيبارشية كريزيڤسي للروم الكاثوليك في كرواتيا وصربيا.

ورحب البابا تواضروس بالأسقف ميلان ستيبيك، مقدمًا له الشكر على دعمه للكنيسة القبطية في كرواتيا، وتخصيص كنيسة «سان أنطونيو» للأقباط لإقامة الصلوات بها بشكل دائم.

من جانبه، أعرب الأسقف ميلان ستيبيك عن تقديره للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق، مشيدًا بجهود البابا تواضروس الثاني في العمل المسكوني، وحرصه على تعزيز علاقات المحبة والتعاون مع مختلف الكنائس حول العالم.