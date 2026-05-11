وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر بعد الإنجازات المميزة في بطولات أفريقيا للمصارعة

هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أبطال المنتخبات الوطنية للمصارعة بعد النتائج المتميزة والإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال بطولات أفريقيا للمصارعة، والتي أُقيمت بمدينة برج العرب خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 5 مايو 2026، وشملت بطولات أفريقيا تحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، والكبار، إلى جانب بطولتي أفريقيا للمصارعة الشاطئية تحت 17 سنة والكبار.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء القوي الذي قدّمه اللاعبون، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، والجهود المبذولة في إعداد الأبطال الرياضيين وصقل مواهبهم للمنافسة على المستويات القارية والدولية.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين والمنتخبات الوطنية، والعمل على توفير أفضل برامج الإعداد والتأهيل، بما يُسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية.

وجاءت نتائج بطولات أفريقيا للمصارعة بإجمالي 90 ميدالية متنوعة، بواقع 55 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و10 ميداليات برونزية، في إنجاز كبير يعكس تفوق المصارعة المصرية قاريًا.

وتوزعت حصيلة الميداليات على البطولات المختلفة، حيث حصد المنتخب في بطولة أفريقيا تحت 17 سنة 29 ميدالية، بواقع 17 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية. كما حقق منتخب تحت 20 سنة 25 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.

وفي منافسات الكبار، حقق المنتخب 24 ميدالية، بواقع 14 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.

كما أحرز المنتخب في بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية تحت 17 سنة 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، فيما أضافت بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية للكبار 6 ميداليات أخرى، بواقع ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.