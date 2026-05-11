موقف غامض لمبابي مع ريال مدريد قبل كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مستجدات إصابة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، قبل المباريات المتبقية للفريق في منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن مبابي يحرص على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة أن النجم الفرنسي يستهدف الوصول إلى أفضل حالة فنية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، أملاً في الظهور بصورة قوية مع منتخب فرنسا.

وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة أمام غريمه برشلونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.