داروين نونيز على أعتاب العودة إلى البريميرليج عبر بوابة نيوكاسل

اقترب الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، من العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم واحد فقط من رحيله عن ليفربول.

وذكرت صحيفة «تيم توك» البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نيوكاسل نجحت في الاتفاق مع الهلال على انتقال نونيز بعقد يمتد لموسمين، في انتظار إنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بالصفقة.

ويفكر المهاجم الأوروجوياني في مغادرة الهلال بعدما ابتعد عن الحسابات الأساسية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الفرنسي كريم بنزيما منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتد عقد نونيز مع الهلال السعودي حتى يونيو 2029.