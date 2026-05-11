سيميوني يشيد ببرشلونة: الأفضل عالميًا رغم إقصائه مرتين هذا الموسم

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالمستوى الذي يقدمه برشلونة هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني يعد الأفضل عالميًا بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حسم لقب «الليجا» للموسم الثاني على التوالي والـ29 في تاريخه، عقب فوزه على ريال مدريد بهدفين دون مقابل، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وخلال تصريحات صحفية، عبّر سيميوني عن فخره بنجاح أتلتيكو مدريد في إقصاء برشلونة مرتين هذا الموسم، سواء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أو من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أتلتيكو: «برشلونة هو أفضل فريق في العالم، لقد تُوج بالدوري بعد أداء مميز، تمامًا كما فعل الموسم الماضي، وكل ما فكرت فيه أثناء مشاهدة الكلاسيكو أننا نجحنا في إقصاء هذا الفريق مرتين».

كما تحدث سيميوني عن طموحات فريقه خلال المباريات المتبقية من الموسم، مؤكدًا أن أتلتيكو لا يزال يمتلك فرصة لإنهاء الدوري في المركز الثالث، مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.