رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: أعراض فيروس هانتا قد تظهر متأخرة بعد 8 أسابيع

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنهم يُتابعون تطورات الأوضاع على السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا دوريًا، منذ إعلان الإصابة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الأحد، إلى اختلاف الوضع بين كوفيد-19 وفيروس هانتا، موضحًا أن الأخير مكتشف منذ قرون، وله 38 متحورًا، ينتقل أحدها فقط إلى البشر عبر الحيوانات.

وأوضح أن أول المصابين بهانتا على السفينة هولندي الجنسية، ويُمثل «المصاب رقم صفر»، مضيفًا أن زوجته أصيبت أيضًا.

وأضاف أن احتمالية انتشار فيروس هانتا من إنسان لآخر منخفضة، وتحتاج احتاكاكًا طويلًا ومستمرًا بين المصاب والآخرين.

وتابع أن زيادة أعداد الإصابات يرجع لوجود الأفراد على السفينة ببيئة مغلقة، باحتكاك مباشر بينهم، نافيًا الادعاءات بشأن انتشار الفئران على السفن، وتسببها في الوباء، قائلًا: «بالنسبة للانتقال هو كان مصاب قبل ما يطلع على السفينة».

ونوّه إلى أسباب اعتقادهم بأن المصاب صفر، صعد إلى السفينة وهو مصاب بمتحور فيروس هانتا، لأن فترة حضانته تتراوح بين الـ6 إلى الـ8 أسابيع، موضحًا أن وفاته بعد أيام من صعوده على السفينة يؤكد هذه الفرضية.

وردّ على التساؤلات حول إجلاء ركاب السفينة الموبوءة وإعادتهم لبلادهم، وما هو البروتوكول المتبع من منظمة الصحة العالمية بهذه الحالات.

وأشار إلى أنهم يبحثون حاليًا هل يتحول هانتا لوباء، أم يقتصر تواجده على هذه السفينة، قائلًا: «يتعلق بطريقة النقل وطريقة مراقبة المصابيين».

وصنّف المصابين بهانتا إلى الذين لم تظهر عليهم الأعراض، من ظهرت عليهم بعضها، أو من ظهرت عليهم أعراض تؤكد الإصابة.

وأكد: «في نفس الوقت لازم ناخد في عين الاعتبار الأشخاص اللي معندهمش أعراض في احتمال 80% يغدوا مصابيين لأن الأعراض تظهر بعد 8 أسابيع».

وذكر أن وزارات الصحة بدول رُكاب السفينة، ستطبق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، بعزل الركاب لمدة 8 أسابيع، وعدم استخدام المواد المشتركة مع العائلة، وغيرها، لافتًا إلى أن أقسام الأمراض المعدية المستشفيات بها أجزاء مُخصصة لعزل المصابين وعلاجهم.

وأشار إلى أنهم يستهدفون تقديم المواد المفيدة لتقوية الجهاز المناعي، لأن فيروس هانتا ليس له لقاح ولا علاج مباشر، وإنما أدوية للأعراض المصاحبة له.