وزيرا خارجية السعودية وباكستان يؤكدان دعم جهود إعادة الاستقرار للمنطقة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال الاتصال، مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد الجانبين على أهمية الحلول الدبلوماسية ودعمهما لكل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدث رد من إيران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، بأنه «غير مقبول تمامًا»، في ظل سعي البلدين الحثيث للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أشهر.

وكتب ترامب، في منشور له الأحد، على موقع «تروث سوشيال»: «لقد اطلعت للتو على رد ما يُسمى بممثلي إيران. لا يعجبني هذا الرد - إنه غير مقبول بتاتًا!».

وقالت إيران إنها أرسلت مقترحها الأخير عبر وسطاء باكستانيين، الأحد. وكان ترامب اتخذ موقفًا متشددًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، الذي قاومته طهران.

وفي السياق، أكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أن إسلام آباد تضطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة، وأنها مستمرة في ذلك.

وقال منير إن الجهود الباكستانية متواصلة بلا انقطاع لدفع المساعي الدبلوماسية قدما، في وقت تتصاعد فيه الترقبات بشأن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.