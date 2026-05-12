دراسة: مخ الإنسان يستمر في التعلم حتى في حالات الغياب عن الوعي

كشفت دراسة أمريكية أن مخ الانسان يستطيع الاستمرار في التعلم ومعالجة النصوص اللغوية حتى في حالات الغياب عن الوعي.

ووجد فريق بحثي من جامعات بايلور وكولومبيا ورايس وهارفارد ومؤسسات بحثية أخرى في الولايات المتحدة أن العقل البشري يستطيع التعامل مع اللغة حتى إذا كان الشخص تحت تأثير المخدر الكلي.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "نيتشر" المتخصصة في الأبحاث العلمية 7 مرضى يخضعون لجراحات لعلاج الصرع، حيث استخدم الباحثون مسبارا من نوع خاص، بعد تخديرهم بشكل كامل، وذلك لقياس أنشطة المخ في منطقة الحصين، وهي الجزء المسؤول عن الذاكرة في مخ الانسان.

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية في الحصين تستطيع التعرف على النبرات الصوتية المختلفة أثناء تخدير المريض، وأن هذه المقدرة كانت تتزايد بمرور الوقت. وخلال التجربة، بدأ الباحثون في قراءة نصوص من قصص قصيرة للمرضى أثناء غيابهم عن الوعي. ووجد الباحثون من خلال قياس النشاط العصبي للمخ أن عقل المرضى استطاع التمييز بين أنماط الحديث المختلفة والتعرف على الأسماء والأفعال والصفات.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن المخ البشري، أثناء تخدير المريض، كان يستطيع التعرف على الكلمات التالية قبل حتى النطق بها خلال التجربة، وهي خاصية عادة ما ترتبط لدى الانسان بالتيقظ والانتباه.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج يمكن ان تساعد في علاج المرضى المصابين بمشكلات صحية مثل جلطات المخ وغيرها.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية قولهم إن هذه النتائج تسري فقط على نوع معين من مواد التخدير وجزء معين أيضا من المخ، وقد لا يسري في حالات النوم الطبيعي أو الغيبوبة.