المشدد 7 سنوات لشخص يتاجر في المواد المخدرة بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل، للاتجار في الحشيش بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد وسكرتارية إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد شريف، وكيل النيابة، محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2025، بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم أول شرم الشيخ تفيد بقيام عاطل وهارب من تنفيذ حكم سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية مخدرات، بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش بمنطقة وادي سبيته التابع لشرم الشيخ.

وجرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم، حتى تمكنت إحدى الأكمنة من القبض عليه وبحوزته حقيبة بداخلها 130 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وزنت 5 كيلو و621 جرامًا.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتف المحمول يستخدم في التواصل مع العملاء.

وجرى تحرير المحضر رقم 11037 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.