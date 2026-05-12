المخضرم أوتشوا ينضم لقائمة المكسيك قبل كأس العالم

أعلن حارس مرمى المكسيك جييرمو أوتشوا ​انضمامه إلى معسكره التدريبي الأخير مع ‌المنتخب الوطني إذ يقترب اللاعب المخضرم من المشاركة للمرة السادسة على الأرجح في كأس ​العالم الشهر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق ​واسع ضم الحارس (40 عاما) إلى تشكيلة ⁠المدرب خافيير أجيري لبطولة كأس العالم ​التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة ​وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وكتب أوتشوا على مواقع التواصل ​الاجتماعي أمس الاثنين "لم يكن ارتداء هذا ​القميص مرة أخرى أمرا عاديا أبدا... بل شرف".

وأضاف "يبدأ اليوم ‌معسكر ⁠التدريب الأخير لي. لكنني أرى الأمر بشكل مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس ​الحماس الذي ​كان يشعر ⁠به الطفل الذي حلم يوما بالدفاع عن هذا الشعار".

ومن المقرر ​أن يصبح أوتشوا أحد اللاعبين ​القلائل ⁠الذين يشاركون في ست بطولات كأس العالم، إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ⁠بعد ​أن مثل المكسيك سابقا ​في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا ​2018 وقطر 2022.