رئيس شعبة القصابين: سعر القائم في الأغنام يصل لـ 250 جنيها والبقري يبدأ من 210

قال سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن تحديد سعر قطعي للأضاحي في الوقت الحالي أمر صعب نظرًا لزيادة التكاليف المستمرة.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى أن سعر «القائم» في الأغنام «الخراف» يتراوح في حدود 250 جنيها، بينما يتراوح سعر البقري ما بين 210 إلى 220 جنيها، موضحا أن السعر النهائي يتحدد حسب جودة اللحم.

وأشار إلى الاتفاق مع المسئولين بوزارة البيئة على الذبح أمام أبواب المحال في أول أيام العيد فقط.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لعدم قدرة المجازر والعمال والساحات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأضاحي الكبير جدًا في وقت واحد.

ولفت إلى أن التزام المواطن بالذبح داخل المجزر فقط سيكلفه انتظارا يتراوح ما بين 10 إلى 15 ساعة، فضلا عن المشقة والتكلفة الإضافية، مشيرا إلى قيام كل جزار بالذبح لزبائنه أمام محله مع الالتزام بتنظيف المكان بعد الانتهاء.

ودعا المواطنين إلى شراء الأضاحي من «جزار موثوق» يتعامل معه طوال العام، لضمان الحصول على جودة جيدة، مشيرا إلى المواطن غير المتخصص يصعب عليه اختيار الأضحية بمفرده.