كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة للتواجد بجانب المواطن في جميع المناسبات لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن الوزارة تطرح 15 ألف رأس من الماشية عبر قطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأضاحي تتميز «بجودة عالية جدًا وأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بالسوق الخارجي» لكونها من إنتاج مزارع الوزارة.

وأشار إلى إعداد خطة لضخ حوالي 165 ألف طن من اللحوم والمنتجات في منافذ الوزارة والشوادر التي يجري تجهيزها حاليا على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه الاستعدادات ترافقها إجراءات رقابية من القطاع البيطري للتفتيش على اللحوم والمحال والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأضاف أسعار اللحوم للكيلو «القائم» تبدأ من 160 جنيها للكيلو للجاموسي، وتصل إلى 190 جنيها للبقري، لافتا إلى صدور تعليمات وزارية بأن تكون الأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة لا تقل عن 20%.

ولفت إلى بدء صرف أسمدة الموسم الصيفي اعتبارا من الأسبوع الجاري، موضحا أن الوزارة نجحت في توفير أسمدة من إنتاجها الخاص في حال نقص السماد الآزوتي.

وأكد أن أسعار الأسمدة لم تشهد زيادات سوى في «نولون» النقل، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل عبء التكلفة لدعم المزارعين.