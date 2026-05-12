عمرو زكي: الزمالك بطلا للدوري والكونفدرالية هذا الموسم

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيدًا بالحضور القوي لجماهير الزمالك والجمهور المصري في الجزائر ومساندتهم المستمرة للفريق.

ووجّه عمرو زكي رسالة شكر، عير برنامج "زملكاوي"، على قناة "الزمالك" إلى معتمد جمال المدير الفني للفريق، تقديرًا للمجهود الكبير الذي يبذله مع الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات جيدة في المنافسة على البطولات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بطولتي الدوري والكونفدرالية هذا الموسم أبطالهما لاعبو الزمالك وجماهيره، لما قدموه من دعم وقتال داخل وخارج الملعب.

كما أشاد عمرو زكي بالمهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قلبًا نقيًا، ولذلك يوفقه الله دائمًا ويظهر بصورة مميزة مع الفريق.