هجوم إسرائيلي على يامال بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفال برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني

- القناة 12: لامين يامال استغل المناسبة الكروية للتعبير عن موقفه السياسي

- "يديعوت أحرونوت": ليست المرة الأولى التي يعبر فيها يامال عن مواقفه السياسية

- موقع "آي سي إي" الإسرائيلي: يامال اختار معارضة إسرائيل حينما رفع العلم الفلسطيني أمام العالم

هاجمت وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لامين يامال، على خلفية احتفاله بالفوز بلقب الدوري الإسباني وهو يلِّوح بالعلم الفلسطيني.

وخطف يامال (18 عاما) الأضواء خلال احتفالات فريقه في الموكب الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة، حيث شوهد وهو ويلوح بعلم فلسطين، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

تلك الاحتفالات جاء عقب فوز برشلونة على ريال مدريد بهدفين دون مقابل، الأحد.

وتعقيبا على ذلك، قالت القناة 12، إن يامال "استغل المناسبة الكروية للتعبير عن موقفه السياسي، وفي الوقت الذي احتفل لاعبو برشلونة بلقب الدوري الإسباني وهم يرتدون أوشحة النادي، احتفل لامين يامال بالعلم الفلسطيني معارضا بقية زملائه".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت أيضا إن هذه المناسبة ليست الأولى التي يعبر فيها النجم الكتالوني عن مواقفه السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحاته التي أدلى بها بعد مباراة منتخبي مصر وإسبانيا، الشهر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بينهما، حينما لوَّحت الجماهير بهتافات حملت عنوان "من لا يقفز فهو مسلم".

ولفتت إلى قوله، آنذاك: "الحمد لله، أنا مسلم.. وأعلم أن هتافات الجماهير كانت موجهة للفريق المنافس وليس لي شخصيا، ولكن بصفتي مسلما، أرى ذلك قلة احترام وأمرا لا ينبغي التسامح معه، واستخدام الدين كمادة للسخرية في ملعب كرة القدم يدل على الجهل والعنصرية وكرة القدم وُجدت للمتعة والتعاطف، لا لإيذاء الناس بناء على معتقداتهم".

وهو الموقف نفسه الذي تبناه موقع واللا" الإخباري، حينما ادعى أن يامال "استغل الحدث الكروي للتعبير عن موقف سياسي".

موقع "سبورت 5" العبري الرياضي اكتفى بالتأكيد على كون يامال مسلما ومن أصول مغربية.

من جانبه، ذكر "آي سي إي" العبري الرياضي، إن يامال "اختار معارضة إسرائيل حينما رفع العلم الفلسطيني أمام العالم".

وأكد الموقع أن "هذه اللقطة إحدى أكثر الصور إثارة في أمسية احتفالات برشلونة باللقب الإسباني".

وحقق يامال 3 ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه للفريق الأول في نادي برشلونة، كان آخرها الأحد بعد فوز فريقه على ريال مدريد في "الكلاسيكو" بهدفين دون رد.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق مثل هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة، لكن خريج أكاديمية لاماسيا، المعروف بتحطيمه الأرقام القياسية في سن مبكرة، أضاف لقبًا آخر إلى رصيده.

وخلال الموكب، تحدث لامين وشكر الجماهير التي ملأت الشوارع احتفالا باللقب، حيث قال: "إنه أمر لا يصدق، إنهم دائما معنا، في الأيام المهمة وفي الأيام الأقل أهمية، هذا هو نادي حياتنا، سنكون دائمًا هنا من أجلهم، نحبهم".

كما شدد لامين على أهمية تقدير كل بطولة يحققها الفريق، مضيفا: "علينا أن نمنح كل لقب قيمته الحقيقية، لأن الفوز ليس أمرا سهلا، لقد مررنا بسنوات صعبة للغاية، لكننا الآن نستمتع بما نعيشه، قد يكون اليوم يوم عمل عادي في برشلونة، ومع ذلك تجد الجماهير هنا لدعمنا دائما".

ولم يخف اللاعب الشاب حلمه الأكبر، حين تحدث عن رغبته في الاحتفال مستقبلا بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا بثقة: "موكب احتفال بدوري أبطال أوروبا؟ بالتأكيد سيحدث".