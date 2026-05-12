استمرار ارتفاع أسعار النفط مع إثارة ترامب الشكوك حول وقف إطلاق النار مع إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أثار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول مصير وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، بعد رفضه أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 105 دولارات للبرميل يعدما سجل زيادة نسبتها 9ر2% في ختام تعاملات أمس، في حين اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي من 99 دولارا للبرميل. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس إن الهدنة مع إيران "على جهاز الإنعاش" حاليا، ساخرا من الرد الإيراني على مقترحه لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ 10 أسابيع.

ومنذ أوائل أبريل الماضي وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار، والذي ظل صامدا حتى الآن رغم الاشتباكات المحدودة بينهما مؤخرا بما في ذلك تبادل الهجوم على السفن في الخليج العربي. في الوقت نفسه فإن استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز يحرم أسواق الطاقة العالمية من نحو 20% من إمداداتها المعتادة، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط.

ووفقا لمصدر مطلع على جهود إنهاء الحرب مع إيران، فإن طهران ردت على اقتراح ترامب للسلام بمطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات المفروضة عليها مع احتفاظ إيران بقدر من السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز.

وكتب محللو خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات ومنهم دينا إسفندياري وبيكا واسر، في مذكرة: "من غير المرجح التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نعتقد أن الولايات المتحدة وإيران ستعودان على الأرجح إلى تبادل الضربات. لكننا نتوقع أن يكون تبادل إطلاق النار المكثف مؤقتًا، وأن ينخفض إلى مستويات أدنى من القتال - وهو ما نسميه الوضع الطبيعي الجديد في هذا الصراع الممتد".

من ناحيته نقل موقع أكسيوس، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين القول إن الرئيس الأمريكي يجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الحرب، بما في ذلك احتمال استئناف العمليات العسكرية. كما صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه يدرس إحياء خطة "مشروع الحرية" لمرافقة السفن التي تريد العبور من مضيق هرمز.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الوقود بشدة في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، مما زاد الضغط السياسي على ترامب وحزبه الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل. وقد أطلقت البلاد دفعة أخرى من احتياطيات النفط في الأسواق بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 9ر0% إلى 15ر105 دولارا للبرميل تسليم يوليو، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر1% إلى 11ر99 دولارا للبرميل تسليم يونيو.