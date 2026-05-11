الإسكان الاجتماعي: الدعم النقدي للوحدات بدأ من 40 ألف جنيه في أول طرح ووصل لـ180 ألف جنيه في آخر إعلان

قال عاطف أحمد محمد مدير عام التخصيص لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق ملتزم بتخصيص 5 % من طوحات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في كل إعلان، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات عديدة لذوي الإعاقة منها أسبوع خاص بهم لشراء الكراسة وأسبوع آخر للدفع.

وأضاف "أحمد"، خلال اجتماع لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه كان يتم منح ذوي الإعاقة دور أرضي ولكن بدأنا نحدد بالتنسيق معهم بحيث يكون التخصيص واضعين في الاعتبار نوع الاعاقة وهل هي إعاقة حركية ام غير حركية ويتم توضيح ذلك في الاستمارة

وأشار إلى أنه يتم تطبيق نفس المميزات على أي أحد من أفراد الأسرة.

وفيما يخص التيسيرات المادية، لفت إلى أنها مطبقة على الجميع ولا يوجد لدي إمكانيات لعمل تيسيرات مادية.

وأوضح تفاصيل الدعم النقدي للإسكان الاجتماعي، حيث أضاف إلى انهل بدأت ب ٤٠ ألف جنيه في الطرح الأول ووصلت إلى ١٨٠ ألف جنيه من سعر الوحدة في الطرح الأخير.

ونوه بأن سعر الوحدة في أول إعلان كان ٣٣٥ ألف جنيه وآخر إعلان ٨٥٠ ألف جنيه.