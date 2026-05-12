اليابان تزود كوبا بألواح للطاقة الشمسية بسبب مواجهتها لنقص حاد في إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستقوم بتزويد كوبا بألواح للطاقة الشمسية ومعدات أخرى للطاقة المتجددة، حيث تعاني الثانية من نقص حاد في إمدادات الكهرباء.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن كوبا تعاني من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود في أعقاب الحصار المفروض بصورة فعلية على النفط، والذي تفرضه الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم اليابان مساعدات مالية بقيمة مليار ين تقريبا، عبر منظمة دولية لتوفير المعدات التي سيتم تركيبها في 10 مستشفيات.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، إن "تأمين إمدادات الكهرباء للمستشفيات تعد مهمة ملحة بسبب النقص الحاد في امدادات الطاقة"، معربا عن رغبته في تحسين الوضع الإنساني بكوبا.