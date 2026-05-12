إندونيسيا: تشديد المراقبة في مطار سويتا على المسافرين القادمين من أربع دول بسبب فيروس هانتا

كثفت هيئة الحجر الصحي والصحة في مطار سوكارنو-هاتا الدولي (سويتا)، اليوم الثلاثاء، إجراءات مراقبة المسافرين القادمين من أربع دول تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات بفيروس "هانتا" بها.

ونقلت كالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن رئيسة الهيئة، نانينج نوجراهيني، قولها اليوم الثلاثاء، : "نحن نشدد المراقبة على الدول التي تم فيها رصد أو تحديد حالات إصابة بفيروس هانتا".

وأشارت إلى أنه يتم حاليا تطبيق إجراءات المراقبة الصحية الخاصة على الركاب القادمين من الولايات المتحدة، الأرجنتين، أوروجواي، وبنما.

وأضافت نوجراهيني أن هذا الإجراء جاء بعد النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بشأن حالات انتقال العدوى التي شملت ثلاثة ركاب على متن سفينة سياحية لقوا حتفهم بسبب الفيروس.

وقالت: "هناك أربع دول تخضع رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار سوكارنو-هاتا لمراقبة إضافية. ولكن في حالة ظهور أي تطورات جديدة، فسنقوم بالتأكيد بإضافة أو تعديل القائمة".

وأوضحت نوجراهيني أن السلطات في مطار سوكارنو-هاتا الدولي أعادت تفعيل معايير الفحص الصحي للركاب القادمين. وأضافت أنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات متابعة تشمل فحوصات طبية وتقييمات إضافية من قبل الأطباء عند الضرورة.

وشرحت قائلة: "قمنا بالفعل في مطار سوكارنو-هاتا، بتنفيذ إجراءات التأهب، أولاً، من خلال نموذج الإقرار الصحي على تطبيق 'ساتو سيهات، ومن خلاله يمكننا تحديد مستوى الخطورة لكل رحلة جوية، بما في ذلك ما إذا كان هناك ركاب يشكلون خطرا بالغا".

وأضافت أنه عند الوصول، تتم مراقبة الركاب للكشف عن الأعراض باستخدام الماسحات الضوئية الحرارية والمراقبة البصرية.

يشار إلى أن الفيروس يمكنه أن يسبب الحمى وأمراضا تنفسية حادة لدى البشر، وينتشر عادة من خلال التلامس مع بول القوارض المصابة أو فضلاتها أو لعابها.