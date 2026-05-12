فليك يعلن تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028

قال هانزي فليك مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء إنه سيجدد عقده مع الفريق حتى عام 2028 بعد أن حسم لقب الدوري ​الإسباني للمرة التاسعة والعشرين.

ومن المقرر أن يوقع فليك، الذي ينتهي ‌عقده الحالي في يونيو 2027، على التجديد لمدة عام واحد مع خيار تمديد فترة عمله.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 91 نقطة، وهو رصيد لا يمكن لأي ناد آخر تحقيقه في ظل تبقي ثلاث ​مباريات، ليحسم اللقب بفوزه على غريمه الأزلي ريال مدريد.

وقال فليك، الذي توفي والده ​يوم الأحد، للصحفيين "سأخبركم، آسف - كان لدي أشياء أخرى لأقوم بها في الأيام القليلة ⁠الماضية".

وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا (تمديد العقد) بالطبع. منحوني أنا وفريقي الثقة للعمل لمدة عام ​أو عامين إضافيين، هكذا يبدو الأمر بالنسبة لي".

وتابع "أعتقد أن الكثير من المدربين سيكونون سعداء إذا ​حصلوا على عقد لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد أن يكون العقد محدود المدة. أنا أقدر ذلك كثيرا حقا".

وأردف "سنستمر حتى عام 2028، ثم نرى ما إذا كان ​كل شيء على ما يرام، وإذا كان الأمر كذلك، يمكننا أن نقرر تمديده لسنة ​أخرى. للنادي الحق في ذلك، ولي الحق في ذلك، أعتقد أنها صفقة جيدة".

وانضم الألماني البالغ من العمر 61 عاما، وهو ‌مدرب ⁠فاز بثلاثية مع بايرن ميونيخ، إلى برشلونة في عام 2024 بعقد يمتد لسنتين. ووصل وهو متحمس لتعويض نفسه بعد إقالته من منصب مدرب منتخب ألمانيا في سبتمبر 2023.

وتحت قيادة فليك، أعاد برشلونة بسرعة تأكيد هيمنته المحلية، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين ​متتاليتين إلى جانب كأس ​الملك موسم 2024-2025 وكأس ⁠السوبر الإسبانية لعدة مرات متتالية.

ومع ذلك، خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد أتليتيكو مدريد في دور ​الثمانية.

وقال "في الأيام القليلة الماضية، أظهروا لي أنني في المكان المناسب، ​وأنا أقدر ⁠حقا ما يقدمونه لي..كل الناس، لي وللفريق، ولعائلتي".

وأضاف "بالنسبة للموسم المقبل، فإن التزامنا الكبير هو العمل بجدية أكبر، حتى أكثر من هذا الموسم، للوصول إلى أفضل مستوى مع الفريق والفوز بالألقاب.

وختم تصريحاته "هذا ⁠أمر ​طبيعي بالنسبة لبرشلونة. أعلم أن الجميع يحلم بالفوز بدوري ​أبطال أوروبا. سنحاول مرة أخرى. هذا ما يمكنني قوله. أنا ممتن للثقة التي منحوني إياها للعمل هنا لسنوات ​أخرى".