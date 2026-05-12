يدرس نادي برشلونة مستقبل حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب في ظل العروض التي وصلت للنادي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق.

وشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة للشباب بسبب تعثر إجراءات قيده في فريق الرديف، بعدما انضم للنادي على سبيل الإعارة من الأهلي.

ووفقًا لموقع «fichajes.net» الإسباني فإن حمزة عبد الكريم يحظى بإهتمام العديد من الأندية، أكثرها جدية حتى الآن نادي كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

وأوضح التقرير أن نادي كوفنتري سيتي يسعى لضم حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة لموسم واحد ليمنحه فرصة اللعب في بيئة تنافسية عالية.

وكشف التقرير أن نادي برشلونة يقدر خطة كوفنتري سيتي، وترى الإدارة الرياضية لنادي برشلونة أن من مصلحة حمزة عبد الكريم اكتساب الخبرة بعيدًا عن الضغط المباشر للفريق الأول.

وأضاف أن برشلونة يعمل على تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي، حيث تنتهي إعارته بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد التقرير أن لامبارد يرى أن حمزة عبد الكريم قادر على إضفاء الحيوية والنشاط على الفريق داخل منطقة الجزاء، وتقديم خيار هجومي مختلف ضمن تشكيلة تحتاج إلى تعزيز صفوفها للمنافسة بعد الصعود.

واختتم التقرير أن الاهتمام بضم حمزة عبد الكريم لا يقتصر على نادي كوفنتري سيتي فقط، بل تراقب أندية أخرى مثل نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد وقادش وميرانديس وضعه عن كثب، وكلها مهتمة بإمكانية استعارته، يكمن الفارق الرئيسي في مستوى الظهور.