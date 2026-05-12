سيرجيو راموس يُكمل إجراءات شراء نادي إشبيلية

أنهى النجم الإسباني سيرجيو راموس كافة الإجراءات المتعلقة بصفقة شراء نادي إشبيلية، في خطوة تمهد لتوليه ملكية النادي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، حيث يتولى شقيقه رينيه راموس إدارة ملف الصفقة والإشراف على مراحلها المختلفة.
وتبقى فقط استكمال الإجراءات الرسمية والقانونية مع المحامين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة في بيان مرتقب.