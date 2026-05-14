نجل مادورو: والدي يتشارك زنزانة في سجن بنيويورك مع 18 نزيلا

أفاد نجل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، المسجون حاليا في الولايات المتحدة، بأن والده يتشارك زنزانة السجن مع 18 نزيلا آخرين.

وفي مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، صرح نيكولاس مادورو جيرا، الابن الوحيد لمادورو، أن مغني الراب الأمريكي تيكاشي 6 9، قد احتُجز هو الآخر لفترة وجيزة في الزنزانة المشتركة نفسها بعد انتهاكه شروط الإفراج المشروط.

وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، في كاراكاس مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي ونقلتهما جوا إلى نيويورك.

ويواجه مادورو اتهامات تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، استنادا إلى ادعاءات بأنه استغل منصبه لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي اتهامات نفاها مادورو جملة وتفصيلاً.

كما رفض نجله /35 عاما/، والمعروف باسم نيكولاسيتو، هذه الاتهامات، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية، ونافيا وجود أي صلة لعائلته بالمخدرات أو الإرهاب.