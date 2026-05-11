برلماني إيراني: طهران ستتحرك حتما في اتجاه كسر الحصار البحري

قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن «طهران ستتحرك حتمًا في اتجاه كسر الحصار البحري»، وستوجه «صفعة قوية» للأعداء.

جاء ذلك تعليقًا على ما وصفه بالحصار البحري للموانئ والسواحل الجنوبية لإيران من قِبل الولايات المتحدة، بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الاثنين.

وأضاف أن وقف إطلاق النار «يجب ألا يكون من طرف واحد»، مشيرًا إلى أنه «لا بد من توجيه صفعة قوية في هذا المجال أيضًا إلى الأعداء».

وأشار إلى أن الأعداء «أثبتوا أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، ويجب إيقاظهم بالصفعات، لأنهم لا يستفيقون من غفلتهم عبر الدبلوماسية والحوار»، بحسب تعبيره.

واختتم سليمي بالقول: «الشيء الوحيد الذي يوقظ الأعداء هو دوي المدافع وصوت الصواريخ، وإذا تعاملنا مع الأعداء بابتسامة فسوف يصبحون أكثر جرأة واندفاعًا».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن رد طهران على الجانب الأمريكي «يتضمن مطالب معقولة ومنطقية».

وأضاف خلال تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم»، صباح الاثنين: «قدمنا مطالب معقولة ومنطقية، وهذه المطالب شملت مصالح المنطقة بأكملها، وليس فقط مصالح إيران».

وأشار إلى أن «الرد المقدم لا يطالب إلا بحق إيران في إنهاء الحرب»، منوهًا أن «الولايات المتحدة هي التي تشكل التهديد للمنطقة والعالم».

ولفت إلى أن «دول الإقليم يجب أن يتوفر الأمن لها بلا تدخل من دول خارج المنطقة».

وبسؤاله عن إمكانية أن تكون الصين ضامنة للاتفاق، أجاب: «نحن على اتصال مباشر مع الصين، أحد شركائنا الاستراتيجيين، وقد أعربنا عن مخاوفنا».

وبعد أيام ‌من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس الأحد، ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المتحالفة من إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قدمت مطلبا بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

وفي غضون ساعات، رفض ترامب مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: «لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق»، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت إنهاء القتال قبل بدء المحادثات حول القضايا الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.