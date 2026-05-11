عضو في البرلمان الروسي: أمريكا لا تستطيع إخراج اليورانيوم المخصب من إيران دون موافقتها

قال أليكسي بوشكوف رئيس لجنة سياسة الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، إن واشنطن لا تستطيع إخراج اليورانيوم المخصب من إيران بدون موافقتها؛ ردا على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستستحوذ عاجلا أم آجلا على مخزونات إيران من اليورانيوم.

وأوضح بوشكوف، أن: "إخراج المواد النووية ونقلها بأمان في خضم العمليات العسكرية أمر مستحيل عمليا. ويتطلب ذلك إحلال السلام، والتوصل إلى اتفاق بشأن نقل اليورانيوم المخصب".

وتابع: "وضع خطة عمل مفصلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الحصول على موافقة وتعاون إيران الكاملين وغير المشروطين. ولا يتوافر أي من هذه الشروط الأربع في الوقت الراهن".

وقال: "يمكن للولايات المتحدة أن تراقب، لكنها لا تستطيع إخراج اليورانيوم المخصب من إيران بدون موافقتها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).