بقائي: إيران ترفض المطالب الأمريكية القصوى بشأن برنامجها النووي وتعتبرها ظالمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران يحق لها الاستفادة من الطاقة النووية، طالما أنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مقابلة مع شبكة «إنديا توداي»: «لسنا بصدد الاستسلام لمطالبهم القصوى، لأننا نرى أن هذه المطالب غير عادلة أساسًا. ويمثل هذا الأمر جزءًا من حملتهم الجائرة، وحربهم غير العادلة، وعدوانهم غير القانوني ضد إيران».

وأشار إلى أن «الأمريكيين أعلنوا في هذه المرحلة عدم قدرتهم على التماشي مع المقترح الإيراني»، لافتًا إلى أن «طهران ستحصل على تقييم أدق للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين».

وذكر أن إيران لم تدخل في هذه المرحلة بتفاصيل برنامجها النووي، مضيفًا: «المنطق يشير إلى أننا تباحثنا بشأن البرنامج النووي مرتين في أقل من عام ولم نتوصل إلى نتيجة، وذلك بسبب النهج غير العقلاني لأمريكا تجاه برنامج إيران النووي».

ونوه أن أمريكا أصيبت بـ«نوع من الهوس المفرط بقوتها العسكرية»، قائلًا إن «استمرار تهديدهم لإيران يعد انتهاكًا غير مسبوق لكل الأعراف ومبادئ القانون الدولي»، بحسب تعبيره.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديداته العسكرية ضد إيران قبل زيارته إلى الصين، أكبر مستورد للنفط من الجمهورية الإسلامية وشريك دبلوماسي رئيسي لها.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن «إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار».

وستكون الحرب على إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بسبب إغلاق طهران الفعلي لمضيق هرمز، على رأس جدول أعمال المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف ترامب قبل بدء رحلته: «أولا، سنجري نقاشا طويلا بشأن ذلك. أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث».

يشار إلى أن وقفا لإطلاق النار بين أمريكا وإيران مستمر منذ أكثر من شهر، لكنه هش، حيث وصفه ترامب هذا الأسبوع بأنه على «جهاز دعم حياة ضخم».