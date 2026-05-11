اللون الأحمر يسيطر على غالبية مؤشرات البورصات العربية في ثاني جلسات الأسبوع

هبطت غالبية مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين 11 مايو 2026، حيث أغلقت الأسواق المصرية والكويتية ودبي وأبو ظبي على انخفاض، فيما خالف سوق السعودية الاتجاه وأغلق مرتفعا.

وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية



أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 11.325 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند 54475.49 نقطة.

وجاء سهم شركة مصر للأسواق الحرة على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 19.98% ليغلق عند 40.12 جنيه، بينما كان سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية الأكثر انخفاضًا بنسبة 14.29% ليغلق عند 1.98 جنيها.

- بورصة السعودية



فيما أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.39% مسجلًا 11158.45 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 7.742 مليار ريال.

وتصدر سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.97% ليغلق عند 230.50 ريال، بينما كان سهم شركة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.07% ليغلق عند 13.01 ريالًا.

السوق الكويتية



وتراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.54% عند مستوى 9330.63 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 94 مليون دينار.

وجاء سهم شركة شركة أعيان للإجارة والإستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.09% ليغلق عند 267 فلسًا، في حين تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.42% ليغلق عند 886 فلساً كويتيا.

- بورصة دبي



وأغلق سوق دبي المالي على انخفاض، حيث هبط المؤشر الرئيسي 1.39% ليغلق عند 5820.18 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 627 مليون درهم.

وجاء سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.93% ليغلق عند 5.82 درهم، في حين تصدر سهم شركة دبي للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.960% ليغلق عند 23.76 درهم.

- بورصة أبوظبي



كما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 0.52%، ليغلق عند 9787.94 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 877 مليون درهم.

وجاء سهم شركة أوريدو في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 10.39% ليغلق عند 14.02 درهم، في حين تصدر سهم شركة مجموعة أرام الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.97% ليغلق عند 1.91 درهم.