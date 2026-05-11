قالت المطربة فرح الديباني، إن قدّمت أغانيها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدّة مرات سواء بالقاهرة أو بباريس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أنها تواجدت مع الوفد الفرنسي أثناء زيارته للإسكندرية ، معلقة: «كنت شايفة الموضوع من منظور الفرنسيين إزاي بيعيشوا الرحلة والزيارة لمصر».

ونوّهت إلى مرافقتها السابقة للوفد الفرنسي، العام الماضي، أثناء زيارته الرسمية للقاهرة، بجانب مرافقتها له خلال هذه الزيارة للإسكندرية، قائلة: «أنا إسكندرانية، والزيارة كانت مهمة أوي بالنسبة لي».

وأكملت: «هذه المرة، كانت بصراحة مميزة جدًا لأن شفت إزاي هما بيشوفوا إسكندرية، وعندما ذهبنا إلى قلعة قايتباي.. كان في لحظات بالنسبة لي الواحد كان حاسس كأن هو في فيلم أو في حاجة مش حقيقية».

وأوضحت أنها الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي للإسكندرية، قائلة: «الرئيس ماكرون لخص الموضوع في كلمة قالها، عندما قال إسكندرية هي جنة البحر المتوسط».

وتابعت أن الإسكندرية تُمثل تاريخيًا معينًا للفرنسيين، وهو تاريخ الفرنكوفونية والكزموبولوتية، وتعدد الثقافات واللغات، قائلة: «بالنسبة لهم كانوا دائما يعيشون على هذه الفكرة عن الإسكندرية».

وأشارت إلى أن غناءها أمام الوفد الفرنسي لم يكن مخططًا له، أثناء زيارتهم للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، قائلة: «كان ارتجال وليد اللحظة»، مضيفة: «كان في أحساس بنوستالجيا جامد جدًا حسه الوفد الفرنسي، وهو ده اللي كانوا يقرأونه في الكتب عن الإسكندرية».

ورأت أن وصف ماكرون للإسكندرية بأنها جنة البحر المتوسط، يؤكد انبهاره بها، قائلة: «هو عنده مدن حلوة أوي على البحر المتوسط، وبيقول إن إسكندرية مميزة».

وفي سياق آخر، تطرقت الديباني إلى إزالة الترام المميز للإسكندرية بهدف تجديده، معلقة: «نأمل أنها تكون لسه هتحافظ على الطابع السكندري».

وذكرت أن عمليات التطوير ضرورية الحدوث، مع مراعاة الحفاظ على الطابع السكندري الحضاري والمعماري، معلقة: «مش عايزين نضيع الحاجات المميزة اللي عندنا».

وأكملت: «في حاجات موجودة بالإسكندرية بتنقرض من العالم، الناس عندما يأتون إلى هنا يقولون دي حاجة لازم الواحد يقدرها جامد جدًا».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الأفارقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي ، أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.