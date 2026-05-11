يوسف الشريف: شخصية زياد في مسلسل فن الحرب جديدة تمامًا وتختلف عن شخصيتي الحقيقية

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، حيث أُذيعت الحلقة عبر شاشة قناة الحياة.

وفي بداية اللقاء، كرّم الدكتور عمرو الليثي، نيابة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان يوسف الشريف، وقدم له درع تكريم من برنامج واحد من الناس وقناة الحياة، تقديرًا لمسلسله فن الحرب الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وحظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وقال يوسف الشريف إن شخصية “زياد” في مسلسل فن الحرب كانت تجربة مختلفة تمامًا، موضحًا: “كنت أستعد لها بشكل جديد، فهي شخصية جديدة عليّ، وكنت أفكر كثيرًا في الشكل والمضمون وطريقة الكلام والملابس، وكنت أعيش الشخصية بكل تفاصيلها”.

وأضاف أن شخصية زياد تختلف تمامًا عن شخصيته الحقيقية، مشيرًا إلى أنها ظلت تلازمه حتى أثناء التصوير، وأنه بعد الانتهاء منه بدأ يعود تدريجيًا إلى شخصيته الطبيعية.

وتحدث الشريف عن ملامح الشخصية، موضحًا أن “زياد” يتعامل أحيانًا بقواعد صارمة للسيطرة على باقي الشخصيات، كما أنه يحمل جانبًا قريبًا من أفراد العصابات، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن وجه آخر مختلف عندما يتعرض للطمع أو الصراع.

وخلال الحلقة، عرض البرنامج تقريرًا من الشارع تضمن آراء الجمهور حول المسلسل ودور يوسف الشريف، حيث أشاد عدد كبير منهم بالتجربة واعتبروها مختلفة وجديدة.

وأكد يوسف الشريف أن تنوع جمهوره من مختلف الأعمار والفئات يعود إلى الاجتهاد والإخلاص في العمل، مضيفًا: “ربنا بيوفق في إن يكون لي قبول عند المشاهدين وعلى السوشيال ميديا”.

كما كشف خلال اللقاء عن رؤيته لاختيار بطل العمل الدرامي، مؤكدًا أهمية أن يكون قريبًا من الجمهور، وأن يعتمد على الحكمة في مواجهة المواقف بدلًا من العنف أو فرض القوة.