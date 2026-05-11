باريس سان جيرمان يهزم بريست بهدف دوي ويواصل هيمنته في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ضيفه ستاد بريست بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي “ليج 1”، ليواصل الفريق الباريسي تعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

وجاء الانتصار بشق الأنفس رغم سيطرة باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء وخلق العديد من الفرص، في مواجهة شهدت صلابة دفاعية من بريست وتألقًا لافتًا لحارس مرماه الذي تأخر انهياره حتى الدقائق الأخيرة.

بعد شوط أول انتهى دون أهداف رغم المحاولات المتكررة من أصحاب الأرض، نجح الشاب ديزيريه دوي في فك شفرة الدفاع في الدقيقة 82، بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى السفلية، دون أي فرصة للحارس في إبعادها.

الهدف منح باريس سان جيرمان أفضلية مستحقة، بعد ضغط هجومي متواصل من الفريق طوال اللقاء.

قدم الفريق الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي أداءً هجوميًا مكثفًا، حيث شكل الثلاثي الهجومي أوسمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا ودوي خطورة مستمرة على دفاع بريست، مع محاولات متكررة من خارج المنطقة وكرات ثابتة خطيرة.

كما اقترب الفريق من تسجيل أكثر من هدف، أبرزها تسديدة ماييولو التي ارتطمت بالعارضة، إضافة إلى فرص ضائعة من جونزالو راموس وديمبيلي، في ظل تماسك دفاع بريست الذي صمد حتى الدقائق الأخيرة.

في المقابل، حاول بريست تهديد مرمى باريس عبر هجمات مرتدة وتسديدات بعيدة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس، مع اعتماد واضح على الدفاع والحد من المساحات أمام مفاتيح لعب الفريق الباريسي.

شهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا متواصلًا من باريس سان جيرمان، الذي واصل البحث عن هدف ثانٍ عبر الكرات الثابتة والتسديدات من خارج المنطقة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يواصل باريس سان جيرمان خطواته بثبات في سباق الدوري الفرنسي، مؤكدًا تفوقه رغم الصعوبات التي واجهها في المباراة.