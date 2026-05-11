أيرلندا تدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

حذرت وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي، من أن الوضع في غزة لا يزال «مقلقًا للغاية»، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا إزاء الصراع وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان قبل اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: «حان الوقت لأن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة ردًا على الوضع المروع في غزة، فضلًا عن التوسع المستمر للنشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية».

وأضافت: «بصفتنا مجتمعًا قائمًا على القانون، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والإجراءات التي تقوض عمدًا جدوى حل الدولتين».

وأوضحت أنها ستدعو خلال الاجتماع إلى اتخاذ تدابير ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، وتعليق البنود التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وشددت على أهمية «المضي قدمًا بشكل عاجل في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، ومن يدعمونهم».

وفي وقت سابق، قالت مسئولة السياسة ‌الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، اليوم الاثنين.

وأضافت كالاس، قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل: «لدي ‌تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق»، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان سيتم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار المقترحات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن استمرار التدهور الإنساني والصحي في قطاع غزة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، واتساع رقعة النزوح، وتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ووثقت أونروا، استمرار تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية، بينها جلود، وتياسير، والخليل، والحديدية، ومسافر يطا، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين خلال هجمات نفذها مستوطنون.

وأكدت الوكالة أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 سجلت البداية الأكثر عنفًا منذ بدء رصد اعتداءات المستوطنين ومضايقاتهم عام 2013.